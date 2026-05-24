ついにその瞬間がやってきた。現地時間５月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ２の第10節で、伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクが、大南拓磨と明本考浩が先発したルーベンとアウェーで対戦。２−０で快勝を収め、プレーオフ２首位が確定した。この試合に先発した横山が、加入後初ゴールを決める。伊東のゴールで先制して迎えた33分、右サイドから送り込まれたグラウンダーのクロスをダイレクトシュート。鋭いフィ