北中米Ｗ杯メンバーに選出された日本代表ＦＷ前田大然選手へ独占インタビューを実施。 ＭＣの元日本代表ＤＦ加地亮さんが本音を引き出し、自らの決めポーズのゴールパフォーマンスを“おねだり”。 ２度目の大舞台に臨む世界屈指の韋駄天が目指すものとは…？ ▼「やれるという自信は４年前よりついた」 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『Ｋ