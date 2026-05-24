テレビアニメ『うちの弟どもがすみません』（7月3日スタート、TOKYO MXほか、毎週金曜深0：00）の第2弾PVが公開され、主題歌アーティスト、追加キャストが発表された。父・成田勲役は小野大輔、母・成田さほ役は遠藤綾が務め、オープニング主題歌をDISH//、エンディング主題歌は汐れいらが担当する。【動画】公開された『うちの弟どもがすみません』第2弾PV■追加キャストコメント▼成田勲役：小野大輔難波監督とは別作品でも