俳優のチ・ヒョヌ、ユ・インナが主演する韓国ドラマ『イニョン王妃の男』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2012年）が、あす25日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後3：30〜）【場面ショット】朝鮮王朝からタイムスリップしてしまうチ・ヒョヌ同作は史実を背景にしたサスペンス×現代ラブコメが融合した、タイムスリップロマンスの名作。朝鮮王朝からタイムスリップしてきたキム・ブンドと、