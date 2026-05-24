■陸上第70回関西実業団競技選手権大会（24日、たけびしスタジアム京都）【写真を見る】激戦の女子ハードルで中島ひとみが12秒78で自己3番目の好記録「日本一を取ってアジア大会を決めたい」【関西実業団陸上】女子100mハードルで中島ひとみ（30、長谷川体育施設）がオープン参加で12秒78（+1.2）をマークし、自己3番目の好タイムでフィニッシュした。予選では12秒87（+0.2）で今季ベストを更新した中島、決勝ではスタートでやや