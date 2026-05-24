中道改革連合の小沢一郎元衆院議員（84）は24日までに、共同通信のインタビューに応じた。中道の支持率低迷に触れ「野党の軸になって政権を狙いに行くことは難しく、不可能だ」との見解を示した。高市内閣の高支持率については「浮ついた人気は何かの拍子に落ちる。きっと夏ごろまでに、この人気はなくなるだろう」と主張した。2月の衆院選で惨敗した中道の状況に関し「自分を含めて多くが落選した。次の衆院選に中道から立候