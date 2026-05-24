◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）東十両6枚目の一意（24＝木瀬部屋）が東十両9枚目の西ノ龍を下し、12勝3敗で初の十両優勝を飾った。頭をつけてくる相手に対して左下手を取ると、右で抱えるように前に出て、力強く寄り切った千秋楽を一意が3敗、西十両2枚目の尊富士（27＝伊勢ケ浜部屋）、東十両11枚目の風賢央（26＝押尾川部屋）の2人が4敗で迎えたが、自力で優勝を決めた。