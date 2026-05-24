ホルムズ海峡封鎖の影響で、今週は様々なものの値上げが発表されました。暑くなる夏を前に、エネルギー価格も高止まりの状態が続いていますが、こうした“ホルムズインフレ”は私たちの暮らしにどう影響してくるのでしょうか。【写真で見る】“使用量の増加”と“光熱費の値上がり”飲食店の厳しい現状値上げの連鎖… ナフサ不足は“物価の優等生”納豆にも影響仙台市にある老舗の納豆メーカー「宮城野納豆製造所」。納豆は“物