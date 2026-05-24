豚肉とピーマンをフライパンでさっと煮るだけ。それなのに、まるで焼き豚みたいなこっくり味に仕上がるのが、この「豚肉とピーマンのウスターソース煮」です。しっかり味なのにどこかあとを引くおいしさで、ご飯がどんどん進みます。ピーマン4個も気づけばぺろりですよ。豚肉とピーマンのウスターソース煮材料（2〜3人分）豚肩ロースかたまり肉……400gピーマン……4個（約160g）にんにく……1かけ〈A〉水……1と1/4カップ砂糖……