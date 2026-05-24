明日25日〜6月6日(土)の2週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や前線などの影響で、27日(水)前後と6月3日(水)頃、雨の降る所が多くなるでしょう。また、29日(金)以降は、関東から九州で30℃前後まで気温が上がる日が増え、蒸し暑い日もある見込みです。27日前後は全国的に雨天気回復後は厳しい暑さ明日25日は、日本海に中心をもつ高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。東海から九州は、30℃前後まで気温