今月行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市総理大臣を名指しで非難したのに対し、トランプ大統領が「素晴らしい指導者だ」と擁護していたことが、複数の政府関係者への取材で明らかになりました。政府関係者によりますと、会談の中で習主席は、高市総理と台湾の頼清徳総統を名指しで非難したうえで、「日本の再軍備路線が地域の平和と安定に深刻な脅威をもたらしている」との趣旨の発言があったということです。これ