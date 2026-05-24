「西武−オリックス」（２４日、ベルーナドーム）オリックス先発の山岡泰輔投手がまさかの初回途中ＫＯとなった。今季初登板で、３年ぶりの先発マウンドに立った山岡だったが、先頭のカナリオに初球先頭打者弾を浴びると、その後も連打を浴びて、無死二、三塁のピンチを背負ってネビンに犠飛を許した。さらに林に四球。平沢は左飛に打ち取ったが、ここで岸田監督がマウンドに行き、交代を告げた。わずか２０球、まさかの初回