日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」が２４日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、俳優・満島真之介が出演した。この日は俳優・唐沢寿明をゲストに迎えた。唐沢はブレークのきっかけとなった１９９２年放送のフジテレビ系名ドラマ「愛という名のもとに」について聞かれると「でもそれはね、たまたまっていうのが実はあって。タモリさんが『いいとも』やってたでしょ」と、同局「森田一義アワー笑ってい