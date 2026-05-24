「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの先発・石田裕太郎投手が、粋な計らいだ。この試合を最後に引退することが明らかになったダヤン・ビシエド内野手のために、同内野手の登場曲「ＥｌＭｉｏＴｕＳｉＳｕｅｎａｓ」を使用。ラテンのリズムに乗ってマウンドに上がった。石田裕は一回、長岡、サンタナと連打を浴び無死一、二塁とピンチを招いたが、内山を三ゴロ併殺。オスナを二直に仕留めし