「楽天−ロッテ」（２４日、楽天モバイル最強パーク）ロッテ先発のロングが１回８安打８失点と大炎上。まさかのＫＯとなった。初回１点の援護をもらったが、直後に先頭の平良に左前打を許すと、ピンチを広げ、４番浅村に同点適時打を許した。さらに渡辺に適時打、２死を奪った後、７番村林に２点適時二塁打、８番黒川に中前打、９番中島に適時二塁打、１番平良に３ランを浴びて打者１１人で８失点。二回からは２番手坂本がマ