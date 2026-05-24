◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月24日東京D）今季初めて左翼で先発出場となった阪神・森下翔太外野手(25)が、試合序盤から早速好守を見せた。2回先頭・ダルベックが三塁線を破る快打。左翼・森下はそれをすばやく処理し、二塁・中野へノーバウンド送球。一塁を蹴ったダルベックを悠々、二塁でアウトにしてみせた。この日は19日に昇格後スタメン左翼を守り続けていた立石が三塁、佐藤輝が右翼、森下が左翼とポジショ