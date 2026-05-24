元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏が27日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。20日に行われた今国会初の党首討論について「非常に時間が短い」とコメントした。同番組に生出演し、その討論に持ち時間3分で臨んだチームみらい安野貴博党首が「話し足りなかった」と発言したことを受けた。杉村氏は総理大臣が多忙であるとして、国会運営への疑問を提言。「確かに党首討論だけ見ると、非常に短いですね」