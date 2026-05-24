「中日−広島」（２４日、バンテリンドーム）広島の小園海斗内野手が二回の守備から交代した。序盤での交代がアナウンスされると、球場内はざわついた。小園は「３番・遊撃」でスタメン出場。初回の１打席目は三ゴロに倒れていた。その裏の守備では先頭・村松のゴロを追ったが内野安打になった。鵜飼の左前適時打では、ゴロを逆シングルで捕球しようとしたが、打球は左前へと抜けていっていた。その後、二回の守備から交代。