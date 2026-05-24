インフルエンサーでタレントのひまひまが24日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。チームみらいの安野貴博党首が高市早苗首相にAIに関して「カテキョ（家庭教師）をする」としたことについて質問した。20日に行われた今国会初の党首討論で、安野氏は、「実際に手を動かしながら、（AI）を体感することを総理にお願いしたい。いきなりは難しいかもしれませんが、必要があればいつでもカテキョにまいります」