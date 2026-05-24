[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](メグスタ)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 6 宮崎慎DF 20 イ・ギサンDF 30 岡英輝MF 11 佐野竜眞MF 24 上野輝人MF 29 田尾佳祐MF 66 禹相皓MF 86 淺田彗潤FW 77 村上悠緋FW 90 後藤優介控えGK 23 高橋クリスDF 3 井林章DF 39 原野楼惟DF 40 高嶋修也MF 5 國分将MF 7 江口直生MF 14 石倉潤征MF 17 牧山晃政MF 60 森川裕基監督大嶽直