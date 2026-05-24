[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節](サンアル)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 21 富澤雅也DF 16 宮部大己DF 25 白井達也DF 43 金子光汰MF 2 小田逸稀MF 8 深澤佑太MF 30 澤崎凌大MF 36 松村厳MF 40 樋口大輝FW 38 藤枝康佑FW 39 井上愛簾控えGK 33 キム・ジュンヒョンDF 22 佐相壱明DF 24 小川大貴DF 27 二ノ宮慈洋DF 44 リ・トビンMF 18 大橋尚志MF 50 早河恭哉FW 19 田中想来FW 31 渡邊乃