[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](ミクスタ)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 41 杉本光希DF 6 星広太DF 22 生駒仁DF 96 西袋裕太MF 7 平原隆暉MF 9 河辺駿太郎MF 14 井澤春輝MF 17 岡野凜平MF 19 吉原楓人MF 30 福森健太FW 18 渡邉颯太控えGK 39 谷口璃成DF 4 長谷川光基MF 8 吉長真優MF 13 熊澤和希MF 24 平松昇MF 40 官澤琉汰MF 66 高橋大悟FW 25 坪郷来紀FW 37 吉田晃盛監