[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](鳴門大塚)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 31 長谷川徹DF 3 山田奈央DF 22 柳澤亘DF 44 山口竜弥MF 7 児玉駿斗MF 10 杉本太郎MF 14 梶谷政仁MF 19 宮崎純真MF 42 高木友也MF 69 福田武玖FW 9 トニー・アンデルソン控えGK 1 永石拓海DF 4 カイケDF 20 松田佳大MF 24 高田颯也MF 26 尾上瑠聖MF 55 重廣卓也MF 77 ターレスFW 16 渡大生FW 25 鈴木輪