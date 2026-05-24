[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](ソユスタ)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 3 飯泉涼矢DF 17 野々村鷹人DF 25 藤山智史DF 31 石田凌太郎MF 6 諸岡裕人MF 10 佐藤大樹MF 16 吉岡雅和MF 66 土井紅貴FW 8 梅田魁人FW 18 半田航也控えGK 23 矢田貝壮貴GK 47 堀内智葵DF 4 岡野洵MF 7 水谷拓磨MF 14 大石竜平MF 77 中野嘉大FW 11 佐川洸介FW 52 西村真祈監督吉田謙[栃