[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](NDスタ)※14:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 4 西村慧祐DF 15 川井歩DF 19 岡本一真DF 49 坂本稀吏也MF 17 寺山翼MF 20 吉尾海夏MF 21 田中渉FW 9 高橋潤哉FW 14 柳町魁耀FW 18 横山塁控えGK 45 渋谷飛翔DF 6 山田拓巳DF 13 野嶽寛也DF 22 城和隼颯MF 7 中村亮太朗MF 23 田中祉同MF 24 平賀大空MF 25 國分伸太郎MF 88