[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](ゴースタ)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 20 長倉颯DF 38 山本義道MF 8 大山啓輔MF 13 白輪地敬大MF 15 西谷優希MF 18 大澤朋也MF 23 四宮悠成MF 29 宮崎海冬FW 9 ブワニカ啓太控えGK 50 後藤大輝DF 2 長峰祐斗DF 6 村田航一DF 55 松本大輔DF 71 櫻井風我MF 14 石原崇兆MF 26 村田迅FW 10 パトリックFW 11 杉浦恭平監督