開催：2026.5.24 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 5 - 2 [レンジャーズ] MLBの試合が24日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレンジャーズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 1回裏、2番 マイク・トラウト 初球を打ってセンターへのツーランホ&#