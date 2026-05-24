【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが日本のボーイバンドとして初の人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ『Wish Bus』の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像も公開された。 ■BE:FIRSTがバス型スタジオでクールなパフォーマンスを披露！ 『Wish Bus』は、車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで世界的人気を誇る音楽コンテン