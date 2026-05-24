「さっきの大丈夫だった？」「嫌じゃなかった？」そんな風に、あとから反応を気にしてくる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“自分がどう思われたか”を自然と気にするようになります。後から“反応”を気にする男性は本命相手には、会話した後に「変な言い方してないかな」と気になってしまうもの。だからこそ、「嫌じゃなかった？」「大丈夫だった？」と確認しようとするのです。ここには、“関係性を崩したくない”