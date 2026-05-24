以前は気に入っていた服なのに、最近なんだかしっくりこない。頑張っておしゃれをしているつもりでも、どこか重たく見えるといった違和感を抱えていませんか？40代以降は、体型だけでなく、“心地よさの基準”も少しずつ変化していくもの。今のファッションは、“きれいに整える”より、“軽さを自然に残す”ことがポイントです。頑張りすぎないくらいが、今はちょうどよく見えるようになっています。“きれいに整えすぎる”と重た