しばらく音沙汰がなかった男性から、急に連絡が来て戸惑ったことはありませんか？「今さらどうして？」と思う一方で、つい気になってしまうものです。男性が突然連絡してくるとき、その背景には“寂しさ”や“不安”が隠れていることがあります。気持ちが不安定になっている仕事や人間関係がうまくいっていないとき、男性は安心できる相手を求めやすくなります。普段は自分から連絡しないタイプでも、気持ちが不安定なタイミングで