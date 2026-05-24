気温が上がるこれからの季節、自然と出番が増えるTシャツ。ラクに着られる一方で、40代・50代になると「なんだか部屋着っぽい」「カジュアルすぎて難しい」と感じることも増えてきます。特に2026年春夏は、“軽さ”や“抜け感”を意識したきれいめカジュアルがトレンド。ただシンプルに着るだけではなく、素材感やシルエット、小物使いで“整えて見せる”ことが、大人世代のTシャツコーデでは重要です。ロゴTやプリントTは“スラッ