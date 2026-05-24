ゴルフのブリヂストンレディースオープンは２４日、千葉県の袖ヶ浦ＣＣ袖ヶ浦（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位で出た入谷響（２０）が４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの１アンダーで回り、通算９アンダーで今季初優勝、通算２勝目を飾った。優勝賞金は１８００万円。１打差の２位は吉田鈴。６アンダーで４位となった桑木志帆が２番パー５（４９１ヤード）でアルバトロスを達成した。国内ツアーでは１１年ぶり