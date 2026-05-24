男性の好意は、声のトーンや話し方にも表れるもの。普段は無意識でも、本命女性の前では声が柔らかくなったり、テンポが変わったりすることがあるのです。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる「話し方の変化」を紹介します。声が低く優しくなる本命女性と話すとき、男性は自然と声が低く、柔らかくなります。これは安心感や誠実さを伝えたいという気持ちの表れ。友人や同僚と話す時とは明らかに違う、穏やかなトーンが