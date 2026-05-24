男性から「一緒にいてラク」と言われるのに、なぜか恋愛に進まない。そんな“安心されすぎる女性”には共通する行動があるのです。追いかけたくなる女性は、居心地の良さだけで終わっていません。“いつでも会える状態”になっている男性から誘われたら毎回予定を合わせていませんか？もちろん悪いことではありません。ただ、「いつでも会える」が続くと、特別感は薄れます。追いかけたくなる女性は、自分の予定や時間も大切にして