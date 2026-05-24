「腹筋を頑張っているのに、なぜかくびれが出にくい」と感じていませんか？40代以降は、脂肪だけでなく“体側の縮こまり”によって、お腹まわりが重たく見えやすくなります。特にデスクワークやスマホ姿勢が続くと、脇腹が硬くなり、横から見たシルエットも平坦に。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【パリガアーサナ】。脇腹から股関節までを大きく伸ばしながら、くびれ印象を引き出していきます。【STEP１】ひざ立ちで土