恋愛となると、見た目と同じくらい「性格面」を重視する男性は少なくありません。では、どんな女性が“性格美人”とされ、恋愛で選ばれているのでしょうか？そこで今回は、男性が惹かれる“性格美人”の共通点を紹介します。誰の前でも態度が変わらない男性が「性格がいいな」と感じるのは、裏表のなさ。店員さんへの対応や、友人への気遣いなど、誰にでもフラットな態度をとれる女性に安心感を覚えます。偽りのない一貫した姿勢は