2025年に放送されたアニメ『タコピーの原罪』の劇場公開が決定。特報が解禁となり、原作者・タイザン5からのお祝いコメントも到着した。【動画】タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡を映す特報映像『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラク