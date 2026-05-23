自分は本命彼女のつもりだったのに、実は彼にとって“都合のいい存在”だった。そんな悲しい現実に直面した経験、ありませんか？そこで今回は、そんな風に男性から都合のいい女にされている「証拠」を紹介します。公の場を避けたがるデートはいつも自宅や個室、誰にも会わないような場所ばかり…。「人混みが苦手」と言われても、それが毎回続くなら都合良く扱われているだけでしょう。本命なら、人目を避ける必要なんてないはず。