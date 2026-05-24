５月２４日の京都６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１９００メートル＝ビズロードが取り消し１５頭立て）で、川田将雅騎手騎乗の１番人気ボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が直線で豪快に差し切り２勝目を挙げた。２着に１２番人気のホールオブミラーズ（北村友一騎手）、３着に７番人気ユアフェリシティ（原田和真騎手）が入った。眠っていたパワーが目を覚ました。後方で足を溜め、直線で外から徐