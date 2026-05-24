◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・前田悠伍投手が初回にいきなり４点を失った。先頭・水野にヒットを浴びると、１死から郡司の内野安打と四球で満塁。ここで野村にカーブを左翼席へ運ばれた。この日は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として開催された一戦で、全選手が背番号「８９」のユニホームを着用。試合前にはセレモニーも行われた中で、前田悠がプ