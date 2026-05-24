◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの野村佑希内野手が初回１死満塁、左翼へ７号満塁本塁打を放ち４点を先制した。ソフトバンク前田悠の１２２キロチェンジアップをすくい上げ、左翼スタンドまで運ぶ推定飛距離１１４メートルの一発。水野の右前打、郡司の遊撃内野安打、レイエスの四球で作ったチャンスを、自慢の長打力でしっかりと得点に結びつけた。チームはソフトバンクに球団ワ