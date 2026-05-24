◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手が２回の守備からベンチに下がった。この日は３番・遊撃でスタメン出場。初回２死の第１打席では三ゴロに倒れていた。今季は４３試合に出場し、打率２割３分、９打点。前日（２３日）はマルチ安打を放っていた。