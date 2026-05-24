◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）東幕下２９枚目・矢後（押尾川）が西２１枚目・安房乃国（高田川）に押し出され１勝６敗で夏場所を終えた。花道を引き揚げてきた矢後の表情は冴えなかった。「今場所は何一つ、良いことがなかったです。次の名古屋では今場所以上の稽古をしないとダメだと思っています」と声も沈んでいた。師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）は胸を叩いて「ここが弱いんです」と指摘した。負け