4月10日に誕生世界最強馬の全弟が誕生した。ノーザンホースパークは24日、Xを更新。国内外でG1通算6勝を挙げたイクイノックスの母シャトーブランシュが、4月10日に父キタサンブラックの牡を出産したと発表した。競馬ファンからは歓喜の声が上がっている。北海道のノーザンホースパークはXで「イクイノックスの母、シャトーブランシュが元気な男の子を出産しました！お父さんはキタサンブラックです」と発表した。4月10日生ま