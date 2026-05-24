岡山北警察署 岡山北警察署によりますと、24日午前11時半ごろ、岡山市北区建部町田地子の市道で、通行人から「バイクと男性が倒れている」と110番通報がありました。 この事故で、大型バイクを運転していたとみられる男性1人が意識不明の重体で病院に搬送されました。他にけが人などはいませんでした。 現場は山間部を走る広域農道で、ゆるいカーブだったということです。 警察が事故の原因などを調べています