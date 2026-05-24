スコットランド杯決勝でゴールの前田大然スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然について、リーグ戦とカップ戦の二冠に導いた活躍ぶりがクラブの伝説的な存在になぞらえることにふさわしいと、英公共放送「BBC」が報じた。スコットランド杯の決勝が現地時間5月23日に行われ、フル出場の前田は前半19分に先制点を決めた。チームを3-1の勝利に導いた前田はシーズンラストゲームまで公式戦7試合連続ゴール。今季の公