モデルでタレントの杉枝真結（30）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を報告した。「【ご報告】いつも見守っていただいている皆さまへ」と題し、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。「これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降も、たくさんの温かい応援やメッセージをいただき、改めまして、本当にありがとうございます」「そして妊娠から出産、そして現在もお世話になっている