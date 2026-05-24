24日の東京3Rで、東京競馬史上最高の複勝払い戻しが飛び出した。木幡初騎乗で16頭立て16番人気のテンカラットレターが3着、複勝払戻金は1万1690円だった。売得合計票の68万9497票のうち的中は842票。2018年5月26日、東京1Rの1万730円（ラブチュア＝3着）を上回る払戻金となった。