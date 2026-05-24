◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週第2日立大8―3東大（2026年5月24日神宮）戦前は優勝候補にも挙げられた立大が勝ち点2の不本意な成績で春を終えた。エース候補の森本光紀（4年＝福大大濠）が体調不良で離脱、斎藤蓉（同＝仙台育英）も開幕早々左肘を痛め、攻守の要・小林隼翔（3年＝広陵）も開幕週に左手首を骨折と主力が次々と姿を消すなど戦力は大きく低下した。開幕して4連敗、しかもすべて2桁失点とどん底に。終盤